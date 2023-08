PSG ‍: Verratti en Italie, Naples défie l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

A l’instar de Neymar, Marco Verratti fait partie des joueurs sur lesquels le PSG ne compte pas pour la saison à venir. Le club parisien espère donc que l’international italien trouve une porte de sortie d’ici la fin du mercato.

La semaine dernière, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain ont été reçus par Luis Enrique et Luis Campos. Neymar, Juan Bernat ou encore Hugo Ekitike ont appris que le PSG ne comptait pas sur eux pour la saison à venir. L’international brésilien a déjà trouvé une porte de sortie puisqu’il s’est officiellement engagé en faveur d’Al Hilal pour une somme qui va rapporter environ 100 millions d’euros au club de la capitale. Marco Verratti fait également partie des joueurs dont le Paris Saint-Germain veut se débarrasser.

Quasiment pas utilisé par Luis Enrique lors des matchs amicaux, l’international italien ne figurait pas dans le groupe retenu par l’entraîneur espagnol pour la première journée de Ligue 1 face à Lorient (0-0). Son départ ne fait presque aucun doute mais sa prochaine destination est encore un mystère. Al Hilal rêve de s’offrir le natif de Pescara, quelques jours après avoir réalisé l’énorme coup de l’été en attirant Neymar. Mais d’après les informations du média Il Romanista, Marco Verratti garde une très belle cote en Italie, où plusieurs cadors de la Série A songent à le recruter dans le money-time du mercato.

Naples est très intéressé par Verratti

C’est notamment le cas de l’AS Roma, de la Juventus Turin et surtout de Naples. Le club entraîné par Rudi Garcia va recruter un milieu de terrain relayeur d’ici la fin du mercato et le profil du n°6 de la sélection italienne plait beaucoup au président Aurelio De Laurentiis. Rudi Garcia ne devrait pas s’opposer à la venue d’un joueur qu’il connait pour avoir beaucoup observé et affronté en Ligue 1 lorsqu’il était l’entraîneur de l’OM puis de l’OL. Reste maintenant à voir si financièrement, les clubs italiens seront en mesure de satisfaire les exigences financières du PSG. Ce n’est pas certain puisque rappelons que le Paris Saint-Germain a refusé 40 à 50 millions de l’Arabie Saoudite pour Marco Verratti, un joueur estimé à près de 80 millions d’euros par le président Nasser Al-Khelaïfi.