PSG : Verratti dément avoir insulté des arbitres

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour ses propos après la défaite à Nantes (3-1), Marco Verratti n’a écopé que d’un match de suspension ferme, plus un avec sursis. Une sanction clémente pour le milieu du Paris Saint-Germain, qui en a profité pour raisonner les arbitres de Ligue 1.

De Carlo Ancelotti à Mauricio Pochettino, en passant surtout par Laurent Blanc, aucun entraîneur du Paris Saint-Germain n’est parvenu à raisonner Marco Verratti. Le milieu de terrain ne cesse de contester les décisions arbitrales au risque de collectionner les cartons et les suspensions. Et pour ne rien arranger, l’international italien se permet de critiquer publiquement les arbitres, comme le 19 février dernier lorsqu’il s’était lâché après la défaite à Nantes (3-1).

La Commission de Discipline de la @LFPfr a sanctionné Marco Verratti d'un match de suspension ferme plus un avec sursis. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 3, 2022

« On s’est fait chier dessus par les arbitres », avait osé Marco Verratti au micro de Canal+. Très vite, le Conseil national de l’éthique (CNE) avait saisi la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, qui lui a infligé un match ferme de suspension, plus un avec sursis. Une sanction plutôt clémente sachant que le barème aurait pu inciter la commission à monter jusqu’à cinq rencontres. On pourrait penser que ce nouvel avertissement suffirait pour enfin calmer Marco Verratti. Mais au contraire, c’est le Parisien qui demande aux arbitres de se montrer compréhensifs.

« J'espère qu'ils vont comprendre, je n'ai jamais insulté ou agressé un arbitre, s’est défendu l’ancien joueur de Pescara sur Europe 1. Quand on parle avec un arbitre, on joue avec passion, on veut gagner. Je pourrais aussi m’énerver en jouant au foot avec mon meilleur ami ! On a des matchs importants, on joue avec beaucoup de pression. Sans compter que si on ne gagne pas, il y a beaucoup de choses derrière. C’est pour ça que je pense qu’ils vont comprendre que je n’ai rien contre eux, mais que je suis juste un peu comme ça. » Pas sûr que les sifflets de Ligue 1 s’adaptent à la personnalité de Marco Verratti.