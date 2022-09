PSG : Verratti console Galtier après la polémique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la victoire contre la Juventus Turin (2-1) mardi en Ligue des Champions, Marco Verratti a évoqué les débuts de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain apprécie le travail de son entraîneur actuellement impliqué dans une polémique.

Si les commentaires sont mitigés après la rencontre, le Paris Saint-Germain affiche sa satisfaction. Les Parisiens se réjouissent du succès obtenu contre la Juventus Turin malgré le relâchement qui aurait pu coûter cher en deuxième période. Au micro de beIN Sports, Marco Verratti a bien reconnu des « difficultés » après la mi-temps. Mais le milieu de terrain a préféré mettre l’accent sur les trois points récoltés ainsi que l’entame réussie dans cette phase de groupes de la Ligue des Champions.

Contre la Juventus, Verratti c'est 111 passes pour 107 réussies 🙈 pic.twitter.com/R3QGdFebFI — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) September 7, 2022

« Nous sommes très contents d’avoir bien commencé cette compétition, a réagi l’international italien après la rencontre. C’est toujours très différent de jouer la Ligue des Champions. Contre la Juve, on s’attendait à beaucoup souffrir pour rapporter des points. On a eu plus de difficultés en deuxième période mais on est contents de rapporter cette victoire qui était très importante pour nous. » Egalement interrogé par ses compatriotes de Sport Mediaset, Marco Verratti en a profité pour complimenter l’entraîneur Christophe Galtier pour le travail accompli depuis sa nomination.

La MNM défend, Verratti applaudit Galtier

« Je vais dire quelque chose... Nous sommes une équipe difficile à entraîner, a témoigné l’ancien joueur de Pescara. Il a su faire comprendre à tout le monde qu'il y a un objectif qui est de gagner et de jouer tous ensemble, il nous a donné une organisation et un sens des responsabilités envers chacun. C'est un coach intelligent. » Contrairement à son prédécesseur Mauricio Pochettino, le Français a su instaurer un nouvel état d’esprit. Un soulagement pour Marco Verratti dont les mots consoleront peut-être Christophe Galtier en pleine polémique écologique.