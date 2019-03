PSG : Véronique Rabiot se prend pour Thomas Tuchel, c’est n’importe quoi

Dans : PSG, Ligue 1.

Le dossier Adrien Rabiot a pris un nouveau tournant ces derniers jours avec la mise à pied du joueur par son club, pour son comportement (sortie en boite de nuit notamment) après l’élimination du Paris Saint-Germain par Manchester United.

Au cœur de cette tempête, sa mère qui est également sa représentante a pris la parole dans L’Equipe dans un entretien qui a fait du bruit, puisqu’elle accuse le PSG de tous les maux. Ce n’est pas du tout l’avis de Jean-Louis Tourre, le journaliste de RMC accusant lui le clan Rabiot d’être totalement à côté de la plaque. En ce qui concerne notamment la volonté insistante de Rabiot et de sa mère de faire céder le club de la capitale sur bien des points, et notamment sur le plan tactique.

« Beaucoup accusent le Paris Saint-Germain mais il ne faut pas oublier que Rabiot a également beaucoup de torts. Lesquels ? Déjà, le manque de reconnaissance envers son club formateur, qui lui a fait de la place en vendant Matuidi par exemple. Ils ont vendu le Français pour le mettre dans les meilleures conditions. De plus, le PSG lui a toujours donné les contrats qu’il souhaitait. Et puis cette histoire de poste franchement, à exiger de vouloir jouer en relayeur et non en sentinelle, c’est une erreur aussi. Sa mère se prend pour un entraîneur, à demander aux dirigeants pourquoi Paris n’a pas recruté un milieu défensif, ce n’est pas une bonne communication », a souligné, dans des propos rapportés par FootRadio, Jean-Louis Tourre, persuadé que, mieux entouré, Adrien Rabiot ne serait pas dans cette situation si intenable au PSG.