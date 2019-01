PSG : Allo Mme Rabiot ? Le Barça s'agace et attend un appel de Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si vendredi Adrien Rabiot a fait dans l'ironie via les réseaux sociaux, en évoquant son dur travail avec la réserve du Paris Saint-Germain, du côté du FC Barcelone on semble s'agacer de plus en plus du comportement du milieu de terrain du PSG, et de sa mère, laquelle gère ses affaires. Et ce samedi, le Mundo Deportivo affirme que du côté du Barça, on commence sérieusement à se demander à quoi joue le clan Rabiot à moins d'une semaine de la fin du mercato hivernal. Car même si l'urgence ces dernières semaines était de faire signer Frenkie De Jong au nez et à la barbe du Paris SG, ce qui est désormais fait, le club catalan n'aurait plus aucune nouvelle du joueur parisien depuis un mois.

Selon le média proche du FC Barcelone, si un accord verbal avait été trouvé avant le 31 décembre, il ne s'est pas concrétisé depuis, alors que désormais les deux camps peuvent officiellement s'entendre pour une venue l'été prochain. Pire encore, Véronique Rabiot n'aurait plus appelé le Barça depuis la fin de l'année, et certains se demandent si l'annonce des négociations avec De Jong et la signature avec ce dernier n'ont pas incité Adrien Rabiot à réfléchir à son avenir. Ce silence radio commence à faire douter Barcelone, même si le leader de la Liga est encore convaincu que le deal va se faire. Mais du côté catalan on souhaite que le clan Rabiot sorte rapidement de ce très curieux mutisme.