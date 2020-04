PSG : Varane et Courtois, le Real fait des folies pour Mbappé

Dans : PSG.

Intéressé de longue date par Kylian Mbappé, le Real Madrid ne tentera pas sa chance auprès du PSG lors du prochain mercato.

En revanche, il est évident que le club merengue passera à l’offensive en juin 2021 afin de recruter l’ancien buteur de l’AS Monaco, priorité de Zinedine Zidane depuis plusieurs mois dans la capitale espagnole. Reste à savoir quel sera le prix de Kylian Mbappé, lequel n’aura peut-être plus qu’un an de contrat avec le PSG s’il venait à refuser les offres de prolongation de Nasser Al-Khelaïfi. Ce jeudi, le média Defensa Central dévoile une piste du Real Madrid afin de faire baisser la facture finale de l’opération Kylian Mbappé. Et elle n’est finalement pas si surprenante que cela puisque le média indique que Florentino Pérez est prêt à inclure Raphaël Varane dans le deal afin de faciliter la venue de Kylian Mbappé.

Sans aucun doute, le Paris Saint-Germain sera très attentif à cette proposition qui n’a évidemment rien à voir avec les trocs bancals proposés par le Barça dans le dossier Neymar depuis un an. Car comme indiqué par ailleurs, Raphaël Varane est un joueur extrêmement apprécié par la direction parisienne, et qui pourrait bien être le successeur tant attendu de Thiago Silva en 2021 dans le cas où le Brésilien prolonge pour une saison cet été. Par ailleurs, alors que le média n’indique aucun prix pour Kylian Mbappé, il évoque un autre nom de joueur madrilène susceptible d’être intégré dans le deal. Il s’agit d’un certain Thibaut Courtois, qui a poussé Keylor Navas vers la sortie au Real Madrid et qui pourrait en faire de même au PSG. Le Belge, dont le niveau est équivalent à celui du Costaricien, présente l’avantage d’être beaucoup plus jeune (27 ans contre 33 ans pour Navas). Reste à savoir si les joueurs concernés seront d’accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est une autre histoire…