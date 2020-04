Mercato : Raphaël Varane au PSG, dossier relancé !

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain s’était penché sur le cas de Raphaël Varane mais à l’époque, le défenseur du Real Madrid était resté fidèle au club espagnol.

Qu’en sera-t-il lors du prochain mercato ? Visiblement, le feuilleton pourrait être relancé puisque dans son édition du jour, le journal AS nous apprend que les discussions n’ont pas encore débuté entre Raphaël Varane et le Real Madrid au sujet d’une prolongation du Français, sous contrat jusqu’en juin 2022. Une aubaine pour le PSG, qui souhaite se renforcer en défense centrale, un secteur dans lequel l’avenir de Thiago Silva n’est pas encore tranché de manière définitive. Avec un joueur du calibre de Raphaël Varane, champion d’Europe avec le Real Madrid et champion du monde avec les Bleus, il est bien évident que le Paris SG marquerait les esprits et réaliserait le coup parfait.

Mais qu’en pense l’ancien Lensois, qui avait refusé les approches du Paris Saint-Germain l’été dernier ? Pour l’heure, peu d’informations ont filtré concernant son envie (ou pas) de revenir en France. Une chose est en revanche certaine selon le média espagnol : Raphaël Varane sera à l’écoute des propositions. Après neuf ans au Real Madrid, il envisage sérieusement un départ en dépit de son immense respect pour son entraîneur Zinedine Zidane. Financièrement, le Paris Saint-Germain devra toutefois mettre le paquet pour arracher Raphaël Varane du Real Madrid. Recruté pour seulement 10 ME en provenance du Racing Club de Lens en 2011 alors qu’il n’avait que 19 ans, le natif de Lille est désormais estimé à plus de 60 ME par le Real Madrid. Une somme importante pour un défenseur, que le PSG réfléchira à deux fois avant de poser sur la table même si de toute évidence, cette piste fera l’unanimité chez les supporters parisiens.