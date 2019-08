PSG : Varane, Benzema, Isco... l'offre folle pour Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A désormais moins de deux semaines de la fin du mercato, le feuilleton Neymar devient totalement délirant, le duel Barcelone-Madrid pour recruter la star brésilienne du Paris Saint-Germain étant relayé par des médias espagnols qui ont choisi leur camp. Ainsi, ce lundi, tandis que Sport répète que Neymar veut impérativement rejoindre le Barça, malgré la méfiance d'une grande partie des supporters qui n'ont pas digéré son départ pour le PSG en 2017, AS et Marca indiquent, eux, que le Real Madrid a pris l'avantage pour Neymar, le joueur n'étant pas opposé à une signature chez les Merengue, du moment qu'il quitte Paris.

AS affirme que Florentino Perez est déterminé à frapper un grand coup d'ici la fin du mercato, la venue de Paul Pogba ne semblant plus d'actualité. Mais pour convaincre le Qatar de lâcher Neymar, le Real Madrid va devoir inclure des joueurs dans une opération avec également du cash. Ce lundi, tout s'emballe. « Le PSG a tenté de mettre Vinicius dans le deal ce que Madrid a catégoriquement refusé. Et Paris pourrait aussi demander Varane. Au fil des heures, la possibilité que James Rodriguez puisse participer à ce transfert augmente, et il n’est pas exclu que le PSG demande Keylor Navas et même à Isco et Karim Benzema, bien que ces deux derniers semblent intouchables », explique le média proche du Real Madrid.