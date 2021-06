PSG : Varane à Paris, début des négociations !

Dans : PSG.

Alerté par la situation contractuelle de Raphaël Varane, le PSG a débuté les discussions avec le Real Madrid selon Foot Mercato.

Ce qui n’était qu’une rumeur de la presse espagnole se transforme doucement mais surement en information. En fin de contrat en juin 2022, le Paris Saint-Germain souhaite recruter Raphaël Varane. Malgré la présence de deux titulaires indiscutables en défense centrale au sein de son effectif, à savoir Presnel Kimpembe et Marquinhos, le PSG ne veut pas laisser filer une telle opportunité sur le marché des transferts. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Foot Mercato, Leonardo a personnellement pris la température auprès de la direction du Real Madrid afin de connaître les conditions d’un transfert de Raphaël Varane. La réponse du club merengue laisse ouvert la porte à un transfert de l’ancien Lensois, que Florentino Pérez ne souhaite pas impérativement prolonger.

Le Real Madrid a fait savoir au PSG qu’un transfert était envisageable, à condition bien sûr de payer le juste prix. Celui-ci n’a pas filtré, mais nul doute que le Real Madrid réclamera une somme rondelette pour vendre celui qui est considéré en Europe comme l’un des défenseurs centraux les plus fiables. Successeur de Zinedine Zidane au Real Madrid, Carlo Ancelotti aimerait lui conserver Raphaël Varane, qu’il a connu il y a quelques années dans la capitale espagnole. Malheureusement pour lui, l’ex-manager d’Everton n’aura certainement pas son mot à dire dans ce dossier, à moins qu’il parvienne à convaincre Raphaël Varane de poursuivre l’aventure. Dans ce dossier, le Paris SG devra par ailleurs se méfier de la concurrence anglaise. En effet, plusieurs clubs de Premier League surveillent avec attention la situation de Varane, et guettent le moment où le champion du monde quittera Chelsea. C’est notamment le cas des très riches clubs de Manchester United et de Chelsea…