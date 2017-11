PSG : Valence veut se payer un mini-PSG au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Belle surprise de cette première partie de saison en Espagne, le FC Valence est pour le moment le principal concurrent du FC Barcelone dans la lutte pour le titre.

Los Ché se retrouvent à quatre longueurs des Catalans, avec un jeu résolument offensif et spectaculaire. La bonne pioche Gonçalo Guedes n’y est pas étrangère, l’attaquant portugais prêté par le PSG ayant réussi un début de saison très convaincant, avec trois buts en 11 matchs mais surtout de belles promesses dans le jeu. De quoi créer une filière parisienne ? Le FC Valence y croit selon Aujourd’hui en France, qui annonce que deux autres joueurs du club de la capitale sont désormais visés. Peter Lim, président du club espagnol, est en effet actuellement à Paris pour rencontrer Nasser Al-Khelaïfi.

Si les discussions porteront dans un premier temps sur le rendement et l'avenir de Guedes, le président singapourien entend aborder deux autres dossiers. En effet, Valence aimerait récupérer deux autres éléments, à savoir Javier Pastore et Lucas. Deux joueurs qui ne seront pas forcément retenus en cas de belle offre. Sauf qu’à l’heure actuelle, Valence envisage plus des prêts avec option d’achat, histoire de redonner confiance à des éléments du banc de touche, que des transferts secs. Et ce point risque d’être rédhibitoire dans les discussions. Au point de forcer Peter Lim, parmi les plus grosses fortunes de son pays, à faire une folie pour se payer l’un des deux joueurs ? Une solution qui pourrait convenir à tout le monde, alors que le PSG a besoin de vendre cet hiver.