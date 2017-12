PSG : Une surprise à 35ME évoquée comme cadeau du mercato

Dans : PSG, Mercato.

Avec un banc de touche plus copieux que jamais, le Paris Saint-Germain va tenter une délicate opération cet hiver.

Parvenir à dégraisser son effectif sans trop affaiblir l’équipe, tout en récupérer un maximum d’argent afin de rentrer dans les clous du fair-play financier. Pour cela, le principal objectif est de bien vendre Angel Di Maria, courtisé par le FC Barcelone, et qui pourrait représenter la vente à plus de 50 ME capable de mettre tout le monde d’accord. Mais l’Argentin n’est pas le seul sur le départ, et Lucas pourrait aussi apporter une grosse contribution aux finances parisiennes.

En effet, le joueur est suivi par Valence et l’Inter Milan, mais surtout par plusieurs clubs anglais, et notamment Chelsea. Mais selon la radio Talk Sport, c’est son voisin de Tottenham qui serait déjà chaud dans ce dossier, et pourrait être tenté de miser gros afin de récupérer le Brésilien. Le montant de 35 ME est évoqué, ce qui pourrait permettre à Paris de limiter sacrément la casse pour un joueur arrivé pour 41 ME. Mais Lucas a plusieurs avantages, comme celui d’être encore jeune (25 ans), d’être déjà expérimenté, d’être utilisable en Ligue des Champions et surtout d’avoir des fourmis dans les jambes après six mois sans jouer ou presque. De quoi en faire une cible de choix, tant les joueurs de son niveau ne sont en général pas concernés par le mercato hivernal.