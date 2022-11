PSG : Une seule erreur, Galtier fait un quasi sans-faute

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Au moment de la trêve Coupe du monde, Christophe Galtier peut dresser un premier bilan de son aventure au Paris Saint-Germain. Compte tenu de ses résultats, l’analyse ne peut qu’être positive.

Comme tout entraîneur, Christophe Galtier ne pouvait pas échapper à quelques critiques. Le coach du Paris Saint-Germain a notamment fait l’objet de commentaires sur ses schémas tactiques ou sur l’utilisation de certains joueurs. Il n’empêche qu’au moment de la trêve Coupe du monde, le successeur de Mauricio Pochettino, apprécié dans son vestiaire, n’a toujours pas perdu un seul match. On peut également noter sa communication à la fois franche et plutôt maîtrisée. Alors malgré le faux pas écologique, le journaliste Arnaud Hermant évoque des débuts proches de la perfection.

💬 "On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile"



Épinglé par un responsable de la SNCF sur l'écomobilité des joueurs du PSG, l’entraîneur Christophe Galtier lui répond ⤵ pic.twitter.com/6tqbozG06U — BFMTV (@BFMTV) September 5, 2022

« Il a été plutôt bon, assez malin, a encensé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Il a eu une petite sortie de route avec l’histoire du char à voile mais sinon, il a été plutôt bon. A la fois au niveau de l’extérieur, on sentait que c’est quelqu’un qui a travaillé sa communication pour répondre aux exigences parfois un peu exagérées du PSG. Et il a été surtout très bon, on savait que c’était dans ses qualités, dans l’humain. Et ça, pour le coup, avec les joueurs stars et même des garçons comme Sergio Ramos avec qui il échange souvent, il a été très bon. »

Le PSG de Galtier invaincu

« De ce point de vue-là, il s’en sort très bien. Et pour l’instant on peut dire que c’est quasi un sans-faute, a estimé le journaliste. Evidemment on pourrait dire qu’il peut faire mieux sur certains matchs mais c’est quasi un sans-faute de sa part. C’est le seul club qui est invaincu dans les cinq grands championnats (toutes compétitions confondues, ndlr), ce n’est pas rien. » Mais comme ses prédécesseurs, Christophe Galtier sera surtout jugé sur sa capacité à mener le Paris Saint-Germain vers les sommets européens.