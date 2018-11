PSG : Une précision de taille dans l’épineux dossier Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

Annoncé comme titulaire pour le match de ce dimanche soir face à Monaco, Adrien Rabiot connaît un automne bien triste au Paris Saint-Germain.

Remplaçant surprise face à Marseille en raison d’une indiscipline, le milieu de terrain n’a, contrairement à Kylian Mbappé, pas retrouvé sa place par la suite. Manque d’envie sur le terrain pour se rattraper ou bonnes performances de Julian Draxler ? Un peu des deux certainement mais Thomas Tuchel n’a pas octroyé de passe-droit à un joueur en situation pourtant délicate. En effet, il sera en fin de contrat au mois de juin, et les négociations pour sa prolongation sont au point mort, au grand dam des dirigeants parisiens.

Le mettre sur le banc de touche aurait pu passer pour un coup de pression afin de le faire prolonger, et lui permettre ainsi de récupérer son statut de cadre. Mais selon Le Parisien, ce n’est pas du tout le cas. Son nouveau statut de remplaçant est une décision purement sportive de la part de Thomas Tuchel, et de l’avis général au sein du PSG, elle dessert même forcément les éventuelles discussions au sujet de la prolongation du joueur. Ainsi, Antero Henrique ne souhaiterait pas trop discuter contrat avec le clan Rabiot, tant que ce dernier n’a pas retrouvé sa place dans le onze de départ, histoire d’avoir tous les arguments de son côté au moment d’aborder ce dossier qui semble tout de même chaque jour plus compliqué.