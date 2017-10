PSG : Une petite question qui titille et Unai Emery s'agace !

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent ce mercredi en conférence de presse, Unai Emery a forcément été interrogé sur les prestations en dents de scie de l'équipe du Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Très sérieux en Ligue des champions, le PSG parait prendre la Ligue 1 un poil à la légère, même s'il est leader, rendant de pâles copies comme cela a été le cas à Dijon ou bien encore dimanche dernier, les footballeurs parisiens semblant jouer en marchant.

Et cette question sur la motivation de Neymar et ses coéquipiers a clairement agacé l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. « Mon groupe montre-il un manque d’envie sur certains matchs? Je ne suis pas d’accord ! Ce n’est pas simple d’avoir toujours la même motivation à tous les matchs. Les joueurs sont conscients de devoir maintenir un certain niveau. Il est vrai qu’à l’extérieur, les trois derniers matchs en Ligue 1, cela a été plus difficile face à des équipes compétitives. Le terrain n’était pas toujours bon non plus. Mais notre préparation, notre travail en avant-match ne change pas », s’est défendu, avec véhémence, Unai Emery, dépité que l'on puisse remettre la volonté de son équipe.