PSG : Une pépite de l'Euro, Leonardo fonce dessus

Dans : PSG.

Après l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG vise un autre milieu de terrain des Pays Bas.

Le Paris Saint-Germain prépare sans doute un mercato de folie. Après avoir déjà acté les signatures de Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Leonardo multiplie d’autres pistes prestigieuses. Achraf Hakimi est tout proche de débarquer, Sergio Ramos voudrait rejoindre Paris, les Français Raphaël Varane et Paul Pogba ont aussi été évoqués. Lorsque le PSG ne gagne pas le titre de champion de France, comme en 2012 et en 2017, le Qatar se rachète généralement sur le marché des transferts. Paris recherche aussi de la jeunesse dans son effectif et vise Ryan Gravenberch (19 ans) selon Sky Italia. Le milieu a brillé avec l’Ajax Amsterdam cette saison, si bien qu’il a gagné sa place avec les Pays Bas pour l’Euro.

Ryan Gravenberch, encore l’écurie Raiola

Sur le banc contre l’Ukraine, Ryan Gravenberch a joué 17 minutes contre l’Autriche et l’intégralité du match contre la Macédoine du Nord. Le PSG surveille donc avec attention un deuxième milieu néerlandais, après la signature de Georginio Wijnaldum, arrivé libre en provenance de Liverpool. Les bonnes relations entre le fameux agent du jeune joueur, Mino Raiola, et Leonardo, jouent sûrement dans ce dossier. Sky Italia ne donne pas plus d’informations. Mais le PSG devrait suivre avec attention la fin d’Euro de Ryan Gravenberch, apparu 47 fois avec l’Ajax lors du dernier exercice. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Trasnsfermarkt l’estime à 33 ME. Si cette piste se concrétisait, le PSG ne devrait pas retenir un Leandro Paredes. Les prochaines semaines éclairciront la situation.