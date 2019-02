PSG : Une offre XXL pour le futur Cristiano Ronaldo, Al-Khelaifi dans la bataille ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen, Premier League.

Agé de 19 ans, Joao Felix, le milieu offensif de Benfica commence à affoler toute l'Europe, le joueur portugais étant même présenté comme le nouveau Cristiano Ronaldo. Forcément, le club de Lisbonne sait que cet engouement a un prix et selon le Mirror, des offres à hauteur de 115ME sont attendues lors du prochain mercato estival. Parmi les candidats pour s'offrir Joao Felix, le tabloïd cite le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, mais affirme que pour l'instant le Paris Saint-Germain et Manchester United sont en pole-position.

Joao Felix a un agent que connaît bien le Paris Saint-Germain, puisqu'il s'agit de Jorge Mendes, qui est également le représentant de Cristiano Ronaldo. Mais surtout, c'est l'agent de José Mourinho, viré sans ménagement, mais avec un énorme chèque, par Manchester United. Et Jorge Mendes pourrait se venger en n'accordant aucun intérêt à une offre éventuelle des Red Devils affirme le Mirror. Reste à savoir si le PSG voudra dépenser autant d'argent sur un joueur qui a encore beaucoup de choses à prouver, même si son talent est indéniable, et surtout si Nasser Al-Khelaifi acceptera de prendre un tel risque financier à l'heure où Paris doit tout de même faire attention à ses investissements comme on l'a constaté lors du dernier mercato d'hiver.