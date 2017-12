PSG : Une offre hallucinante à 170 ME annoncée en Italie !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

« Dream Bigger ». La devise du club de la capitale n’a jamais aussi bien porté son nom à la lecture de la presse italienne de ce vendredi.

En effet, le Corriere dello Sport annonce sur sa Une que le PSG a effectué une approche pharaonique auprès de la Lazio Rome pour récupérer son milieu de terrain Sergej Milinkovic-Savic. Certes, le Serbe réalise une première partie de saison tout bonnement impressionnante, et il évolue dans un secteur de jeu où Paris a besoin de se renforcer. Mais selon le journal transalpin, le club de la capitale française compterait monter à 170 ME pour recruter le natif de Leida (Espagne) de 22 ans.

Derrière cette incroyable annonce, se trouve comme souvent Jorge Mendes, qui chapeauterait cette transaction et aurait provoqué le rapprochement entre les dirigeants romains et ceux du PSG. Si le joueur pourrait être tenté par l’idée de rejoindre un club candidat à la victoire en Ligue des Champions, une telle dépense semble impensable pour Paris après celles effectuées cet été, et l’œil de l’UEFA qui rode dans les coulisses pour surveiller si le fair-play financier a bien été respecté. Néanmoins, une chose est certaine, Sergej Milinkovic-Savic est un joueur dont la cote grimpe en flèche, et plusieurs clubs anglais l’ont supervisé récemment en vue d’une attaque l’été prochain.