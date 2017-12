PSG : Une offre colossale au mercato pour cette pépite italienne de 20 ans ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Quand il est question de recrutement, le Paris Saint-Germain n’a jamais caché son intention de faire signer les meilleurs joueurs de la planète, et a même accompli son objectif l’été dernier en allant chercher Neymar.

Mais Paris a aussi comme ambition de faire venir et progresser les meilleurs jeunes joueurs, qui ont forcément un coût moindre. Le pari Marco Verratti en est l’exemple parfait, et le PSG semble de nouveau se tourner vers l’Italie pour son prochain coup. Ainsi, La Stampa révèle que le club de la capitale surveille de près Federico Chiesa, très prometteur attaquant italien de 20 ans.

Ce dernier brille actuellement avec la Fiorentina, ce qui lui a valu une première convocation avec la Nazionale au printemps dernier, et déjà une première sélection. Cet ailier droit capable de jouer comme milieu offensif a déjà des courtisans de choix outre le PSG, puisque l’Inter Milan, Naples, la Juventus et la Roma le suivent de près, tout comme Tottenham. Si la Viola entend bien profiter encore quelques temps de son joyau, un départ est toutefois envisageable en fin de saison si un club pose 60 ME sur la table. Il faut dire que Chiesa vient de prolonger avec le club toscan jusqu’en juin 2022, et que cette décision place la Fiorentina dans une situation très confortable pour évoquer l’éventuel transfert de son attaquant.