PSG : Une offre à 35 ME va tomber pour un défenseur

Le Paris Saint-Germain se prépare à se séparer de quelques éléments cet hiver, et notamment en attaque où Lucas, Di Maria, voire Pastore pourraient changer d’air.

Aucun bouleversement n’est attendu en défense, même si Paris risque d’être attaqué. En effet, la situation de Thomas Meunier intéresse du monde. Toujours performant quand on fait appel à lui, le Belge n’est pourtant pas souvent utilisé par Unai Emery, qui lui préfère Daniel Alves, même si le Brésilien est dans une moins bonne forme actuellement. La Juventus est récemment venue aux renseignements pour le Diable Rouge, qui commence à se poser des questions sur son avenir, sans évoquer concrètement un possible départ en cours de saison.

Néanmoins, Manchester United a visiblement l’intention de tester la fidélité de l’ancien de Bruges, puisque le Daily Express annonce que les Red Devils préparent une offre à 35 ME pour convaincre le PSG de lui céder son arrière droit. Pas de quoi faire trembler Paris qui se voit mal se séparer d’un joueur performant et se mettre ainsi à la recherche d’un nouveau latéral, même s’il faudra attendre la fin de ce mois de janvier. En effet, si le PSG a besoin de vendre et ne parvient pas à le faire avec Di Maria ou Lucas, alors Antero Henrique sera peut-être obligé d’écouter les offres pour ses autres joueurs.