PSG : Une nouvelle guerre contre le Barça au mercato

Incapable de recruter Philippe Coutinho au cours du dernier mercato estival, le FC Barcelone pourrait bien tomber sur l'os du Paris Saint-Germain lors des prochains marchés.

Rien ne va plus entre le club de la capitale française et le Barça. En guerre froide depuis l'été dernier, et le transfert de Neymar à Paris pour 222 ME, soit le prix de sa clause libératoire à Barcelone, les deux clubs rivaux n'ont pas fini leur duel. En effet, lors du prochain mercato, la formation parisienne souhaite bloquer le FCB dans le dossier Philippe Coutinho, qui avait déjà capoté en août à cause de Liverpool. Désireux de recruter l'international brésilien, le PSG se jettera donc sur Coutinho dès que les finances le permettront. C'est en tout cas l'information révélée par Sport.

« Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est engagé dans ce transfert désiré par Neymar. Le club français, propriété de QSI, est revenu à la charge pour le joueur de Liverpool, en tête des priorités blaugrana pour le prochain mercato hivernal. Nasser Al-Khelaïfi, Antero Henrique et Maxwell sont entrés en contact avec les agents de Coutinho avec pour objectif qu’il ne signe pas à Barcelone cet hiver », affirme le quotidien sportif catalan, qui estime donc que le PSG met tout en œuvre pour Coutinho. Et avec la présence d'Olivier Létang, ancien directeur sportif francilien et aujourd'hui CEO de Sports Invest UK, la société qui gère la carrière du joueur de Liverpool, les négociations peuvent aller du côté de Paris.