PSG : Une grosse concession au mercato pour être lâché par l’UEFA ?

Dans : PSG, Mercato.

Surveillé de près par l’UEFA après son fol été, le Paris Saint-Germain va avoir besoin d’enregistrer une ou deux grosses ventes pour satisfaire aux exigences du fair-play financier.

Néanmoins, avec son recrutement ambitieux, le PSG n’a pas l’intention de trop s’affaiblir, et une solution intermédiaire est de plus en plus envisagée. Elle consiste à laisser filer un joueur très prometteur au prix d’une star, et ce dès cet hiver. En effet, selon AS, les discussions s’intensifient entre Valence et le club de la capitale au sujet de Gonçalo Guedes, auteur d’une très belle première partie de saison.

Le joueur a envie de prolonger son aventure en Espagne, et le club de Los Ché a aussi ce désir, mais le problème sera bien évidemment financier. Toutefois, le PSG a fait une première concession en acceptant une vente dès cet hiver en cas de belle proposition. Celle-ci devra être d’au moins 40 ME, et le club francilien a bien l’intention d’être intransigeant sur ce point. C’est pour cela qu’Antero Henrique compte bien prendre son temps en ce mois de janvier, et voir aussi si d’autres clubs, notamment en Liga, sont intéressés par le jeune avant-centre portugais, qui pourrait bien tirer une belle épine du pied des dirigeants franciliens cet hiver.