PSG : Une grève reconductible en mode Gilets Jaunes face à l'OM !

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

L’élimination face à Manchester United ne passe plus du tout auprès des supporters parisiens.

Après l’écroulement contre City, la « remontada » face à Barcelone, le passage à vide face au Real Madrid et désormais le suicide collectif contre Manchester United, les fans du PSG n’en peuvent plus. Ils ont déjà exprimé leur ras-le-bol dimanche pour la reprise de l’entrainement au Parc des Princes, et ensuite mardi en refusant de soutenir leur équipe à Dijon. Mais cela devrait perdurer et surtout se muscler dans les prochains jours, voire les prochaines semaines.

En effet, Canal-Supporters annonce qu’outre les banderoles et les sifflets planifiés, histoire de remplacer le tifo prévu face à l’OM qui a été annulé, une grève des encouragements devrait être respectée. De quoi rendre le stade bien triste, sachant que les supporters de l’OM ne seront pas acceptés au Parc des Princes. En plus de cela, ce silence radio des virages pourrait ne pas se limiter au seul match de dimanche soir, annonce le site parisien, pour qui cette situation pourrait perdurer plusieurs semaines, voire jusqu’à la fin de la saison. Une preuve du mécontentement total des supporters du PSG, qui n’en reviennent pas de voir leur saison se terminer chaque saison au début du mois de mars.