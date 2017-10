PSG : Une facture à 9 ME trainait, Paris a payé

Dans : PSG, Ligue 1.

Santos a annoncé ce vendredi avoir reçu le versement de près de 9 ME, qui concernait les indemnités de formation de Neymar dans le cadre du transfert du Brésilien de Barcelone à Paris cet été. Une somme qui correspond à 4 % de la transaction totale (222 ME), même si une incertitude avait un temps plané, car le Barcelonais s’est libéré de son contrat via sa clause, et n’a donc pas été directement transféré. Mais le problème a été rapidement réglé sous l’œil de la FIFA, et le club de Santos, qui a fait évoluer Neymar de 12 à 21 ans, récupère donc un joli pactole.