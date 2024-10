Luis Enriqué viré, le PSG lui fait une promesse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique est dans la tourmente après la nouvelle contre-performance du PSG en Ligue des Champions, mardi face au PSV Eindhoven. Mais le technicien espagnol garde le soutien de sa direction.

En poste depuis plus d’un an, Luis Enrique a prolongé il y a quelques jours son contrat jusqu’en 2027 avec le Paris Saint-Germain. Hasard du calendrier, le technicien espagnol se retrouve chahuté après une nouvelle contre-performance en Ligue des Champions. Après le match nul 1-1 contre le PSV Eindhoven, certains observateurs se sont demandés si Luis Enrique n’avait pas été prolongé un peu tôt par le PSG au point d’émettre l’idée de voir le coach espagnol se faire virer avant Noël. Ce scénario serait rocambolesque, comme le PSG sait parfois l’être. Mais il a peu de chances d’arriver, si l’on se fie aux informations de L’Equipe.

Le PSG accepte l'idée d'une saison blanche en C1

Dans son édition du jour, le quotidien national révèle qu’en interne, les dirigeants ne nient pas qu’il sera « difficile d’exister » cette saison en Ligue des Champions, d’autant que le calendrier va se corser avec des matchs à venir contre le Bayern Munich et l’Atlético de Madrid. Le constat est dressé et malgré cela, il n’est pas question pour Luis Campos ni pour Nasser Al-Khelaïfi de contester Luis Enrique. « Ce groupe ne triche pas. Le PSG se heurte à des limites qualitatives. L’effectif est insuffisamment outillé pour être compétitif quand le niveau s’élève » ajoute le quotidien national, qui écrit entre les lignes que Paris accepte donc l'idée d'une saison blanche en Europe sans en tenir rigueur à son entraîneur.

PSG : Luis Enrique viré, le Qatar va craquer https://t.co/PXa7gdzmG2 — Foot01.com (@Foot01_com) October 23, 2024

Quand on sait que Luis Enrique a très grandement contribué au façonnage de cet effectif, on pourrait légitimement se demander pourquoi, alors, il n’est pas remis en cause. Mais il y a un an, Paris a pris un vrai virage en nommant Luis Enrique et en lui confiant les commandes du projet sportif. Une décision confirmée avec la prolongation de deux ans soit jusqu'en 2027, qui sécurise le technicien catalan, lequel n’a donc quasiment aucune chance de prendre la porte à court terme. Seule une catastrophe industrielle en Ligue 1 avec une éventuelle perte du titre semble plausible pour faire changer d’avis les dirigeants du PSG à ce jour.