PSG : Une erreur de casting au mercato ? Oui mais il était gratuit !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C'est dans les ultimes secondes du mercato estival 2018 que le Paris Saint-Germain a officialisé, à la surprise générale, la signature d'Eric Maxim Chupo-Moting, l'attaquant de 29 ans laissé libre par Stoke City. Totalement inconnu en Ligue 1, ce dernier va donc devoir se faire un nom sous le maillot du PSG, le sceptisisme étant total autour de ce renfort qui s'était fait connaître de Thomas Tuchel en Allemagne. Mais ce ne sont pas les propos d'un ancien sélectionneur du Cameroun qui vont rassurer les supporters du Paris SG.

S'exprimant dans Le Parisien, Hugo Broos ne voit pas dans Maxim Chupo-Moting un joueur au niveau du Paris Saint-Germain. « Il a une bonne tactique, il ne perd pas beaucoup de ballons, mais son problème est mental. Il doute très vite et c’est peut-être pour ça qu’il n’a pas eu le parcours qu’on pouvait espérer au regard de son potentiel. Pour moi, sa signature au PSG est une surprise et je pense que ça va être difficile pour lui. Il y a quand même une différence de qualité avec les autres joueurs. C’est peut-être un niveau trop haut », explique le technicien belge, visiblement stupéfait de cette opération. Du côté du Paris SG, on pourra toujours répliquer que Chupo-Moting n'a rien coûté et qu'éventuellement il pourra être une bonne opération financière...