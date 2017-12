PSG : Une énorme bonne nouvelle pour le mercato du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce jeudi, Nasser Al-Khelaifi est attendu en Suisse afin d'être reçu par le commission de l'UEFA en charge d'étudier le respect du fair-play financier. Mais, le président du Paris Saint-Germain a probablement le coeur léger avant d'être reçu par les gendarmes économiques de l'instance européenne du football. Car Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football et donc membre de droit de l'UEFA, estime que toute la campagne menée contre le PSG suite à son dernier mercato ne repose que sur du vent. Autrement dit, le Paris Saint-Germain est dans son bon droit et pourra faire ses emplettes l'été prochain.