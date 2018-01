PSG : Une cible XXL pousse Man City à griller le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Ce samedi, de l'autre côté de la Manche, le cas d'Alexis Sanchez est au coeur des préoccupations. Alors que le mercato d'hiver n'en est qu'à sa première semaine, l'attaquant d'Arsenal a clairement décidé de refuser les offres de prolongation transmises par les Gunners et son départ est donc inéluctable. Reste à savoir si Arsène Wenger laissera éventuellement filer Alexis Sanchez dès ce mois de janvier, histoire de prendre de la monnaie, ou s'il attendra la fin de la saison et verra filer sa star offensive pour zéro euro.

Selon le Daily Mail, Pep Guardiola est en alerte concernant l'attaquant d'Arsenal. Car l'entraîneur de Manchester City est persuadé que s'il attend le prochain mercato d'été, alors Alexis Sanchez a de grandes chances de filer au Paris Saint-Germain. L'international chilien sera en effet libre et collera parfaitement avec la stratégie du PSG. Guardiola veut donc fait signer Alexis Sanchez avant la fin du mois de janvier, et même si les Citizens ont refusé l'été dernier de payer 67ME pour s'offrir le joueur d'Arsenal, ils seraient prêts à lâcher 39ME pour griller le Paris Saint-Germain. Une somme importante pour un joueur qui arrive en fin de contrat, mais qui permettrait à Pep Guardiola de s'assurer qu'Alexis Sanchez ne filera pas à Paris dans quelques mois. Et du côté des Gunners, on ne serait pas insensible à un tel pactole...