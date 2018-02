PSG : Une bande de potes au PSG, Thiago Motta s'en fout

Dans : PSG, Ligue 1.

En joueur expérimenté qu'il est, Thiago Motta sait l'importance du collectif, mais cependant le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'est pas du genre à revendiquer le « On est tous des potes ». A la veille du match Real Madrid-PSG, pour lequel il a finalement déclaré forfait, Thiago Motta évoque dans France-Football cette légende qui veut que pour qu'une équipe soit très forte, il faut que l'ensemble des joueurs soit copain sur et en dehors des terrains.

Le milieu international italien balaie même ça d'un revers de la main. « L'ambiance du vestiaire, c’est important. Mais le plus important, c'est le terrain. Être ami ne sert à rien si chacun fait ce qu'il veut de son côté quand il rentre sur la pelouse. Plus que l'ambiance, le plus important, c'est le respect. Le respect du partenaire, qu'on essaye de ne pas perturber. Dans un match comme celui du Real, au moment de jouer, il faudra se dire que ce n'est pas un équipier que tu as à côté de toi ce jour-là, mais un frère », explique Thiago Motta, qui ne fera pas semblant d'être amis avec ses coéquipiers, mais se donnera au maximum pour que le collectif parisien fonctionne à plein régime. C'est clairement tout ce que le PSG lui demande.