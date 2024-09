Alexander Isak au PSG, ils demandent 100 ME à Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Le PSG pourrait frapper fort lors des prochaines fenêtres de mercato. Le club de la capitale se cherche notamment un nouvel attaquant fiable pour le plus haut niveau.

Luis Enrique est plus que satisfait de son effectif actuel et ne perd jamais une occasion de le rappeler. Cependant, l'Espagnol n'est pas contre la venue d'autres joueurs dans les prochaines semaines, capables de pouvoir apporter leur pierre. Cet été, le PSG a fait le choix de ne pas remplacer Kylian Mbappé. Un choix qui pourrait finir par se payer, car l'international français plantait près de 40 buts par saison. Si les champions de France devaient passer à l'action pour recruter un nouvel attaquant, Luis Enrique a déjà une belle idée en tête. Et elle évolue en Premier League.

Isak au PSG, Luis Enrique valide l'idée

Selon les informations de Fichajes, le Paris Saint-Germain est en effet à l'affût dans le dossier Alexander Isak (25 ans). Le Suédois fait le bonheur de Newcastle depuis quelques mois mais ne serait apparemment pas contre une nouvelle aventure dans un club qui évolue chaque saison en Ligue des champions. Le média rajoute que les Franciliens savent désormais quel prix ils devraient payer pour faire craquer les Magpies : 100 millions d'euros. Un montant loin de faire peur au club de la capitale, qui n'a pas fait de folies cet été sur le marché des transferts et qui dispose d'une belle enveloppe. Nul doute que l'apport d'Isak, qui a fait ses preuves à la Real Sociedad puis à Newcastle, serait une belle plus-value pour le Paris Saint-Germain et un beau signal envoyé à ceux qui doutent encore du projet porté par Luis Campos et Luis Enrique. Cette saison en 5 rencontres disputées avec les Magpies toutes compétitions confondues, Alexander Isak a planté 1 but et délivré 1 passe décisive.