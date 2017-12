PSG : Un triplé brésilien complètement fou au mercato ?

Dans : PSG, Mercato.

Le PSG, qui a déjà plus qu’un accent brésilien, pourrait bien lancer une opération d’envergure cet hiver afin de renforcer cette diaspora.

La venue de Wendel est déjà acquise, puisque le milieu de terrain de Fluminense, ferait déjà l’objet d’un accord total, et attendrait donc les premiers jours du mois de janvier pour finaliser son arrivée, même si les termes finaux de son transfert n’ont pas encore été dévoilés. Et de un donc, puisque, selon Paris United, deux autres joueurs brésiliens pourraient poser leurs valises au pied de la Tour Eiffel. Deux pistes qui ont de bonnes chances d’aboutir, puisqu’elles sont menées par le désormais célèbre Pini Zahavi, conseiller et grand manitou des transferts, et qui a notamment permis au PSG de boucler l’arrivée de Neymar.

Depuis, l’Israélien a pignon sur rue au sein du club francilien, notamment par le biais de son partenaire et agent Kia Joorabchian, lui-aussi très bien implanté au Brésil. En conséquence, cela discute ferme pour la venue de Paulinho (à droite sur la photo), l’attaquant de 17 ans du Vasco de Gama. Pour faire venir ce grand espoir, le PSG serait tenté de faire sauter sa clause libératoire, qui se monte à 30 ME tout de même. Enfin, le dernier brésilien ciblé est bien plus connu, bien plus proche et bien moins cher, puisqu’il s’agit de Thiago Mendes, arrivé à Lille l’été dernier. Le milieu de terrain de 25 ans monte en puissance après des débuts difficiles, mais le PSG mise sur le besoin de liquidités du LOSC pour récupérer un joueur que les Dogues ont payé 9 ME. Toute cette agitation brésilienne autour du marché des transferts hivernal permet en tout cas de comprendre pourquoi le club de la capitale espère être rapidement fixé par l’UEFA au sujet du fair-play financier, afin de savoir s’il peut se lancer sérieusement dans les emplettes après Noël.