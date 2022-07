PSG : Un transfert de Paredes à la Juve, le prix est fixé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est en plein mercato et sera certainement amené à faire des choix forts. Leandro Paredes est annoncé sur le départ depuis quelques semaines déjà.

A Paris, Luis Campos espère bien boucler certains dossiers dans les prochaines heures. On parle des arrivées imminentes de Renato Sanches (LOSC) et de Nordi Mukiele (Leipzig). Mais si le PSG recrute bien lors de ce mercato estival, il va aussi devoir vendre. Une liste de joueurs indésirables a même déjà été établie par Campos et Christophe Galtier. Mais les deux hommes font face à une réalité difficile à avaler : les indésirables ne veulent pas partir, eux qui sont très bien payés et qui auront du mal à retrouver la même chose dans un autre club. Du coup, le PSG doit trouver d'autres options. En ce sens, des joueurs à belle valeur marchande sont susceptibles de quitter le navire dans les prochains jours. C'est le cas d'Arnaud Kalimuendo mais également de Leandro Paredes.

Paredes à la Juve, le PSG demande beaucoup

Le milieu de terrain argentin du PSG, menacé par la récente arrivée de Vitinha, plaît beaucoup en Italie. Un club est même prêt à passer aux choses sérieuses pour se l'offrir : la Juventus Turin. Selon les informations de Goal et d'Abdellah Boulma, les Bianconeri apprécient tout particulièrement le profil de Paredes. Cela tombe bien, l'ancien de la Roma veut plus de temps de jeu et se montre donc ouvert à un départ du PSG. Avant de pouvoir faire une offre, la Juve doit cependant dégraisser et Paredes pourrait bien se retrouver être le remplaçant d'Adrien Rabiot. Pour libérer leur joueur, les champions de France exigeront un prix de 20 millions d'euros. On parle déjà d'échanges informels entre Parisiens et Turinois pour Leandro Paredes. Vitinha déjà arrivé et Renato Sanches en approche, le milieu de terrain de 28 ans est plus ou moins poussé vers la sortie. C'est aussi le cas pour Georginio Wijnaldum, Ander Herrera ou encore Idrissa Gueye. En 113 matchs disputés sous le maillot du PSG depuis début 2019, Leandro Paredes n'a jamais réussi à s'imposer dans la capitale malgré une faible concurrence à son poste. Il pourrait soulager les caisses du PSG, qui peine à faire partir du monde cet été lors du mercato.