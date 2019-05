PSG : Un transfert de 170 ME en 2020, l'Espagne a déjà tout prévu

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Normalement, Neymar restera au PSG cet été. Son départ a maintes fois été démenti par le club comme par le joueur et son entourage. Mais d’un autre côté, une prolongation n’a jamais été encore évoquée franchement entre les deux parties. Ce qui laisse courir la théorie d’un départ du Brésilien dans un an, en juin 2020. L’ancien barcelonais n’aurait alors plus que deux ans de contrat, et une situation qui pourrait sérieusement pousser vers un transfert. Surtout si le Paris Saint-Germain échoue encore et toujours en Ligue des Champions, ce qui finirait clairement par lasser le « Ney ». Dans ce cas, son transfert pourrait se réaliser pour un montant de 170 ME.

C’est la révélation effectuée par El Mundo Deportivo, pour qui le PSG et Neymar ont un accord pour une forme de « clause libératoire » à ce prix si jamais la situation actuelle perdurait. Difficile à croire puisque Nasser Al-Khelaïfi a maintes fois répété qu’il n’y avait aucune forme de clause libératoire dans le contrat de son numéro 10 au PSG. Surtout que l’inflation du marché, créée notamment par le transfert de Neymar en provenance de Barcelone, laisse à penser que le Brésilien possède encore et toujours une valeur autour de 200 ME. Même si ses deux graves blessures, l’absence de titres majeurs et le fait qu’il ne lui restera plus que deux ans de contrat en 2020, sont en effet des éléments qui entrent en ligne de compte pour les éventuels acquéreurs.