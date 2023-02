PSG : Un supporter du Bayern tabassé, il voulait faire le malin à Auteuil

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Une bagarre a éclaté mardi soir dans le Virage Auteuil lors du match PSG-Bayern Munich, et la sécurité a rapidement exfiltré un supporter du club allemand qui avait décidé de jouer les provocateurs.

Certains ont clairement de drôles d'idées, ou du moins qui veulent tenter des expériences plutôt dangereuses. C'est devenu un classique depuis que les réseaux sociaux mettent dans la lumière ces individus, des supporters des clubs adverses font le pari de s'installer avec les Ultras des clubs que leur équipe affronte. Ainsi, mardi soir, un supporter du Bayern Munich a réussi à rentrer dans le Virage Auteuil, où est installé le Collectif Ultras Paris, avec sous le blouson un maillot et un drapeau du club allemand. Bien évidemment, histoire de donner du sel à son aventure, il a rapidement ouvert son blouson, pensant tout de même être un peu discret.

Il défie les Ultras du PSG, il le regrette

Sauf que cela n'a pas été le cas, et que rapidement des supporters du PSG lui sont tombés dessus, provoquant l'intervention immédiate des stadiers. Bien évidemment, rien ne justifie une telle violence, mais certains comportements stupides engendrent des réponses aussi stupides. Et si le supporter du Bayern Munich avait probablement l'intention de mettre ensuite en scène son « exploit » sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo nettement plus regrettable qui est apparue sur Twitter. Les réactions sont évidemment diverses suite à cet incident, les Ultras rappelant la bêtise d'un tel acte de la part du supporter en question, là où les observateurs extérieurs ont du mal à comprendre cette violence. Le fan du club allemand a été exfiltré de la tribune du Parc des Princes par la sécurité du stade, laquelle lui a probablement évité quelques ecchymoses.