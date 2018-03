PSG : Un sondage se ridiculise tout seul avant PSG-Real Madrid

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C'est désormais une habitude avant chaque match de football important, que ce soit pour l'équipe de France ou les clubs, les médias paient des organismes spécialisés afin de réaliser des sondages. C'est donc le cas avant PSG-Real Madrid, et c'est RMC qui a sorti son porte-monnaie afin de demander au très sérieux institut Harris Interarctive d'interroger les Français sur cette rencontre de Ligue des champions.

Parmi les résultats, on apprend ainsi que 45% du grand public pense que le Real Madrid va se qualifier contre 56% pour les amateurs de football et 35% pour les supporters du PSG. Mais le plus original, et probablement la limite de cet exercice, est atteint lorsque la question du souhait de qualification est posée. Au sein du grand public, ils sont 37% à n'avoir aucune préférence, 35% à vouloir une qualification du PSG et 28% souhaitent une qualification du Real Madrid. Même si cela peut étonner, ce n'est rien à côté du résultat de la même question posée aux supporters du Paris SG. Les sondeurs ont donc demandé aux fans du Paris Saint-Germain s'ils souhaitaient que leur équipe se qualifie...et si 84% ont répondu évidemment oui....13% ont souhaité que ce soit le Real Madrid qui élimine le PSG, 3% ne choisissant pas entre les deux clubs. Il faut avoir l'esprit relativement tordu pour être supporter d'une équipe et souhaiter son élimination, mais si les sondages le disent c'est que cela doit être vrai. Ou alors les sondages ne sont pas fiables, mais ça on le saurait depuis longtemps. Ou pas.