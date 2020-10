PSG : Leonardo a un rêve, Gueye et Paredes sont visés

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé une belle opération en s’attachant les services de Danilo Pereira.

Leonardo a eu le nez creux en recrutant le capitaine du FC Porto sous la forme d’un prêt payant à 4 ME avec une option d’achat automatique à 16 ME. Mais on le sait, l’international portugais n’était pas la priorité de Leonardo à ce poste. Comme indiqué en Italie dans la semaine, la priorité du directeur sportif du Paris Saint-Germain se nommait Ismaël Bennacer, le prometteur milieu de terrain algérien de l’AC Milan. Problème : le prix exigé par le club lombard pour un éventuel transfert de l’ancien joueur d’Empoli. Selon plusieurs sources, c’est un chèque de 40 ME que l’AC Milan souhaite récupérer pour vendre son taulier.

Au vu de la crise financière, le Paris Saint-Germain n’était pas en mesure de signer un tel chèque pour Ismaël Bennacer cet été. Mais à en croire les informations de Calcioline, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas abandonné l’idée de recruter l’international algérien, à tel point qu’ils envisageraient de passer à l’offensive dès le mois de janvier. Un scénario qui paraissait jusqu’ici totalement improbable, mais qui pourrait prendre de l’ampleur dans les semaines à venir. Toutefois, un transfert d’Ismaël Bennacer au Paris Saint-Germain au mois de janvier dépend essentiellement d’un départ dans ce secteur de jeu. Leandro Paredes et Idrissa Gueye, dans le viseur de Leonardo en raison de leurs gros salaires et de leur manque de régularité, sont concernés. Reste à voir si l’Argentin, apprécié en Italie et l’ancien joueur d’Everton, toujours très coté en Premier League, trouveront une porte de sortie à Noël. C’est loin d’être gagné…