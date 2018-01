PSG : Un problème Cavani-Pastore ? Ahahahaha

Dans : PSG, Ligue 1.

Durant toute la semaine, certains ont disserté pendant des heures sur le camouflet infligé par Javier Pastore et Edinson Cavani au Paris Saint-Germain, les deux joueurs ayant zappé la rentrée des classes avec un mot d'excuse un peu léger. Et ces critiques de dire que le message envoyé aux autres footballeurs parisiens étaient négatifs, et que ces derniers pourraient prendre ombrage de cette attitude désinvolte d'El Flaco et d'El Matador.

Thiago Silva a lui balayé d'un revers de la main ces éventuelles griefs du groupe à l'encontre de Javier Pastore et Edinson Cavani. « Si les retards de Cavani et Pastore vous perturbent-ils ? Non, ça ne nous touche pas. Par rapport à Cavani et Pastore, le club va faire tout ce qu’il faut. Tous les joueurs qui ont joué à Rennes ont démontré au coach qu’ils pouvaient être titulaires. Cavani doit faire des efforts pour retrouver sa place. Il est très professionnel, il travaille à part. Je crois qu’il va être avec nous le plus vite possible. Je ne sais pas s’il y aura une sanction, il faut voir avec Antero. C’est un joueur important pour nous, il a toujours fait la différence sur le terrain. Il faut respecter la situation. Je ne connais pas le problème exact. Nous sommes toujours avec lui et avec Pastore aussi », a lancé, avec le sourire, le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain. Pas de quoi fouetter un chat donc.