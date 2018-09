PSG : Un prétendant surprise s'invite dans le dossier Rabiot !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2019, Adrien Rabiot attire les convoitises sur le marché des transferts.

Les intérêts du Barça, de Manchester City ou encore de la Juventus Turin pour l’international français étaient déjà connus. Mais selon les informations de Paris-United, un nouveau prétendant s’est invité dans la danse au cours des dernières heures. Inactif cet été au mercato, Tottenham apprécie particulièrement le profil d’Adrien Rabiot, lequel pourrait être le parfait successeur de Moussa Dembélé dans l’entrejeu des Spurs pour les années à venir.

« Les Spurs aimeraient directement discuter avec Nasser Al-Khelaïfi mais enchaînent les rendez-vous à l'étranger. Relation tendue entre Antero Henrique et Adrien Rabiot » explique par ailleurs le média spécialisé dans l’actualité du Paris Saint-Germain. Pour rappel, les relations entre Tottenham et le PSG sont au beau fixe ces dernières années avec notamment les ventes de Lucas et de Serge Aurier chez les Spurs. Mais l’intérêt de Mauricio Pochettino pour Adrien Rabiot pourrait bien changer la donne, Nasser Al-Khelaïfi refusant l’idée de perdre son joueur, potentiellement pour 0 euro, l’été prochain.