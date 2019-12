PSG : Un nouveau coup à la Verratti, c'est chaud bouillant !

Dans : PSG.

En conférence de presse mardi, Thomas Tuchel a affirmé que le PSG n’avait pas besoin d’un milieu supplémentaire au mercato. Néanmoins, Leonardo surveille avec attention la situation de Sandro Tonali…

En effet, RMC a confirmé les nombreuses informations de la presse italienne au sujet de l’intérêt du Paris Saint-Germain à l’égard de la pépite italienne de Brescia. Visiblement, Leonardo est motivé comme jamais à l’idée de faire un nouveau coup à la Marco Verratti, en recrutant ce jeune joueur en provenance de Série A. Mais cette fois, la tâche sera bien plus ardue car Sandro Tonali a déjà tapé dans l’œil de nombreux cadors européens. De plus, il a visiblement une idée bien précise du club dans lequel il souhaite signer comme il l’a indiqué à l’occasion du grand gala du football italien à Milan.

« Où est-ce que je jouerai ? Je ne sais pas, je ne dis rien pour ne pas créer de feuilleton. Mais, en moi, j’ai un rêve, que j’espère exaucer le plus rapidement possible. Je veux le garder pour moi et, qui sait, bientôt le révéler » a indiqué Sandro Tonali, d’ores et déjà maître du suspense du haut de ses 19 ans. Reste à voir si son rêve est de marcher sur les traces de son partenaire en sélection, à savoir Marco Verratti, et rejoindre le Paris Saint-Germain. Si c’était le cas, alors le club de la capitale devra casser sa tirelire pour convaincre Brescia de lâcher son joyau.