PSG : Un nouveau candidat à 67 ME pour la succession de Motta

Dans : PSG, Mercato.

Alors que l’entraîneur Thomas Tuchel avait fait de ce dossier une priorité, le Paris Saint-Germain n’a pas renforcé son entrejeu cet été.

Notamment en cause, l’échec dans les négociations pour le Français N’Golo Kanté malgré les efforts d’Antero Henrique sur cette piste. Mais le directeur sportif n’a pas dit son dernier mot et continue de chercher le successeur de Thiago Motta. En effet, le Portugais est probablement à l’origine de l’intérêt annoncé pour Ruben Neves (21 ans). Passé par le FC Porto, comme le dirigeant parisien, le joueur de Wolverhampton serait dans le viseur du PSG, annonce Calciomercato.

Il faut dire que la cote de l’international portugais a grimpé ces derniers mois. Le milieu défensif sous contrat jusqu'en 2023 était ciblé par Manchester City et Liverpool pendant le mercato estival. Et plus récemment, The Sun ajoutait Manchester United dans la liste de ses prestigieux prétendants. Résultat, Ruben Neves serait estimé à 67 millions d’euros ! A noter que la cible du PSG est représentée par le célèbre agent Jorge Mendes.