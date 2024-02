PSG ‍: Un mercato moisi, l’Emir du Qatar en furie

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est à l'arrêt lors de ce mercato, et cela ne satisfait pas du tout l'Emir du Qatar, qui a convoqué les dirigeants à Doha pour leur expliquer qu'il n'était pas du tout en phase avec la politique actuelle de son propre club.

Tout l’état-major du PSG était à Doha en ce début de semaine pour une grande réunion sur la saison parisienne. Le timing est troublant car c’est le moment où les dirigeants s’activent pour boucler les dernières opérations de ce mercato, et peaufiner le visage de l’équipe pour la dernière partie de la saison. Mais c’est justement là le problème aux yeux de l’Emir du Qatar, qui ne voit pas vraiment son club faire des efforts pour gommer les manquements. Certes, le PSG doit se montrer prudent avec les dépenses liées au fair-play financier de l’UEFA et même à la DNCG pour ne pas se mettre dans le rouge, mais cela n’a quasiment jamais freiné Paris pour investir ces dernières années. Mais là, en dehors des deux jeunes Beraldo et Moscardo, personne n’est venu pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Des têtes vont tomber

Le PSG ment, ça négocie fort sur le buzzer https://t.co/sRURIRCnsR — Foot01.com (@Foot01_com) February 1, 2024

Et selon le compte insider PSGInside-Actus, la situation ne fait pas rire du tout dans l’Emirat. Les dirigeants parisiens ont pu essuyer la colère du « grand patron », qui ne comprend pas comment son club est resté aussi inactif au mercato. Le compte spécialisé souligne même que « du changement est prévu », sans préciser qui est ciblé. Luis Campos est forcément le nom qui revient avec le plus d’insistance, le choix du dirigeant portugais sur les derniers mercatos laissant à désirer. Et le fait qu’il ne cherche pas à corriger le tir en ce mois de janvier a visiblement mis en colère les propriétaires du PSG. Il reste quelques heures pour rectifier le tir et L’Equipe soulignait que le message pourrait bien être passé pour faire une à deux recrues dans cette ultime ligne droite. Le Paris SG est spécialiste des opérations de dernière minute, mais pour le coup, ce serait vraiment des mouvements faits sous la pression et en pleine panique. Il reste à savoir si cela va déboucher sur des transferts ce jeudi avant minuit.