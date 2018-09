PSG : Un mercato magouillé entre agents, Dhorasoo accuse

Dans : PSG, Mercato.

Le marché des transferts est désormais terminé, et il est déjà l’heure pour certains observateurs de passer au verdict.

Celui de Vikash Dhorasoo est radical, et même très pessimiste pour le Paris Saint-Germain. C’était attendu, contrairement à l’été dernier, le club de la capitale n’a pas enflammé le mercato. Mais les choix effectués ont tout de même beaucoup surpris, avec la venue de joueurs pas forcément considérés comme des éléments capables d’aider le PSG à grandir. L’ancien milieu de terrain pense notamment à Choupo-Moting, qui arrive libre d’Angleterre. Et dans l’autre sens, le départ de Giovani Lo Celso, qui avait marqué des points la saison passée, interpelle beaucoup de monde. Pour le « Substitute » de 2006, c’est le fonctionnement du club francilien et son rapport étrange avec les agents de joueurs qui expliquent ces choix inattendus, et qui ne seront clairement pas payants.

« Lo Celso qui s'en va. Choupo-Moting qui arrive. Si le PSG est devenu un lieu d'arrangements entre agents plutôt qu'un club de premier rang, le réveil va être difficile pour pas mal de supporters », annonce ainsi Vikash Dhorasoo, pour qui Paris se serait laissé entrainer dans quelques dérives cet été.