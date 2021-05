PSG : Un mercato à 200 ME, le Qatar est bouillant

Dans : PSG.

Cet été, le PSG ne lésinera pas sur les moyens afin de renforcer l’effectif à la disposition de Mauricio Pochettino au mercato.

Après avoir bouclé la prolongation de Neymar, le Paris Saint-Germain a fait du dossier Kylian Mbappé sa priorité absolue. Leonardo fait tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre l’ancien Monégasque de rester. Depuis plusieurs semaines, Mbappé a lié son avenir à celui du projet sportif proposé par le PSG. Celui-ci pourrait être très attractif la saison prochaine à en croire le journaliste Romain Molina. Et pour cause, l’insider a dévoilé sur son compte Twitter les ambitions colossales du Paris Saint-Germain. Selon lui, le club de la capitale pourrait injecter près de 200 ME au mercato afin de gagner la Ligue des Champions avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Dès lors, les potentiels transferts de Lucas Hernandez ou encore d’Achraf Hakimi deviendraient réalisables.

« Gros budget transfert pour cet été au PSG. Sans doute le club qui sera la plus actif en Europe. L’émir a demandé un renforcement net de l’équipe pour gagner la Ligue des champions juste avant la Coupe du monde. En attendant la réforme du FPF, c’est effectivement l’opportunité idéale. Ça tremblera pas du menton s’il faut dépenser 200 patates au total » a prévenu Romain Molina, pour qui il ne fait aucun doute que le PSG va battre des records lors du prochain mercato avec des investissements colossaux. De quoi faire jubiler les supporters du Paris Saint-Germain, qui espèrent logiquement que l’effectif à la disposition de Mauricio Pochettino sera renforcé. Outre les pistes Lucas Hernandez et Achraf Hakimi, le Paris SG a récemment été lié à d’autres gros noms du football européen. En défense, Sergio Ramos a été associé au vice-champion de France en titre tandis qu’en attaque, les noms de Cristiano Ronaldo et de Mohamed Salah ont fusé en cas de départ de Kylian Mbappé.