PSG : Un match historique pour Paris, Pierre Ménès y va fort

Avant la rencontre de ce mardi soir, les Parisiens font savoir, par la parole tout du moins, qu’ils ont bien compris à quel point ils étaient en danger dans leur poule.

Résultat, il faudra faire un résultat positif à Naples pour redresser la barre après leur échec à Liverpool, et le match aller contre les Italiens qui a été décevant dans le contenu comme dans le résultat. Mais de son côté, Pierre Ménès va encore plus loin quand il est questionné sur les enjeux de cette rencontre. Pour le consultant de Canal+, interrogé par un site de pari sportif, c’est carrément l’une des rencontres les plus importantes de l’ère qatarie.

« Le match entre Naples et le PSG est probablement le match le plus important de cette saison pour le PSG. Et pratiquement dans l’histoire du club. En cas de défaite, cela peut les emmener en Europa League. Et s’il y a défaite cela voudra dire que le PSG a failli une troisième fois en quatre matchs. Le match à Naples va être très dur. Tuchel pourrait décider de muscler son milieu afin de laisser Neymar et Mbappé se débrouiller devant, ce qui avait bien marché contre Lyon et Lille. Ce n’est bien évidemment pas le même niveau avec Naples. Le nul laisserait une ouverture, la victoire serait formidable, mais il faudrait que le PSG hisse son niveau d’investissement physique et mental au niveau de la Ligue des Champions. Pour ne rien vous cacher, je suis très inquiet », a laissé entendre Pierre Ménès. En cas de revers et donc de quasi-élimination, le Paris Saint-Germain donnerait en effet l’impression de régresser sur la durée au niveau européen, et ce malgré les investissements copieux réalisés.