PSG : Un joueur de D3 préféré à Rabiot, Barcelone assume à 200 %

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain, Adrien Rabiot est libre de s’engager dans le club de son choix en vue de la saison prochaine.

Et très régulièrement, c’est le FC Barcelone qui est cité comme le favori n°1 dans le dossier de l’international français, en dépit de la concurrence de clubs tels que Liverpool ou encore Tottenham et la Juventus Turin. Mais pour le président catalan Josep Maria Bartomeu, aucune décision n’a encore été prise dans ce dossier. Et selon lui, Barcelone ne décidera que dans le courant du mois de mars s’il active réellement la piste Rabiot, avec qui il n’y a aucun contact selon lui. Car la priorité du Barça reste de faire éclore des pépites, et le Français ne sera pas recruté si un joueur jugé comme prometteur de l'équipe B, qui évolue en D3 espagnole, peut être intégré à l'effectif

« Priorité aux joueurs de l’équipe B »

« La planification du club pour les prochaines saisons n’est pas encore lancée, nous nous y mettrons en mars. Le Barça met toujours la priorité sur les joueurs de notre équipe B. Si nous ne les trouvons pas, nous allons les chercher à l’extérieur. La seule chose de sûre à propos de Rabiot, c’est que le 30 juin, il sera libre. Des contacts avec Rabiot ? Non. Et s’il y en avait, je ne pourrais pas vous le dire (rires) » a confié le boss du FC Barcelone, interrogé par Le Figaro. Reste maintenant à savoir comment se terminera ce dossier bouillant, qui rend certainement dingue un Nasser Al-Khelaïfi qui a tout fait pour prolonger son joueur.