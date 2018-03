PSG : Jesé se prend un méchant tacle... de son ex !

Dans : PSG, Ligue 1.

Prêté par le Paris Saint-Germain à Stoke City, Jesé Rodriguez tente de retrouver ses sensations perdues ces derniers mois.

L’attaquant de 25 ans manque clairement de rythme après de nombreux matchs et entraînements ratés cette saison. Et pour cause, l’Espagnol s’est absenté à plusieurs reprises pour s’occuper de son bébé Nyan, malade et hospitalisé depuis sa naissance. Mais il faut croire que Jesé n’en fait pas suffisamment au goût de son ex qui l’a ridiculisé sur Instagram !

« Voyage en avion privé, publie une photo avec une ceinture en diamants de milliers d'euros pendant que le peu de vêtements de ton fils est lavé à la main dans un évier et étendu sur des chaises de la chambre d'un hôpital. Continue de gaspiller de l'argent pour tes amis, les voyages, des voitures et des vêtements de marque alors que ton fils a des besoins, a publié Aurah Ruiz. Pendant ce temps-là, je m'occupe de notre fils sans aucune aide. Tu n'es pas là, même en sachant que je suis transférée à cause d'une hospitalisation, tu te consacres à nous faire du mal. »

L’ex de Jesé règle ses comptes

« Tout d'abord, tu t'es chargé de m'enlever le seul endroit que j'avais pour me reposer, et ensuite la seule enseigne qui pouvait me livrer à manger à l'hôpital, a-t-elle révélé. Alors que tu sais que sans repos ni nourriture, je ne peux pas m'occuper de notre fils. Puis tu m'as dis que mes amies et ma famille devaient tout payer. Ma famille fait un effort pour prendre l'avion presque toutes les semaines en étant épuisée par le travail, tout ça parce que tu n'es pas là. Parce que eux, ils sont humains et ils aiment Nyan. » En difficulté en Angleterre, Jesé n’avait pas besoin de ce tacle...