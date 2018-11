PSG : Un joueur à 105ME prêt à se relancer à Paris, Neymar va ricaner

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Pour compenser le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone avait rapidement dépensé 105ME pour s'offrir Ousmane Dembélé en provenance de Dortmund, où Thomas Tuchel l'avait fait venir. Mais du côté du Barça, on n'est pas satisfait du rendement de l'attaquant français, mais en plus on estime que Dembélé n'affiche pas un professionnalisme suffisant pour répondre aux exigences d'un club comme le FC Barcelone. Et ce lundi le quotidien sportif espagnol Sport fait sa Une sur l'international tricolore avec ce titre radical : Ultimatum pour Dembélé.

« Dans ce contexte, le club n'exclut pas un transfert l'été prochain. Mais il faudra venir avec 100 millions. Un montant très important que seuls quelques clubs peuvent payer, explique Didac Peyret, journaliste de Sport, qui évidemment fait rapidement le lien avec le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel, l’entraîneur actuel du PSG était l'entraîneur qui comprenait le mieux le Français, c’était presque une figure paternelle. A Dortmund, Tuchel lui avait accordé une attention qu'il n'a pas trouvée au Barça (...) Personne n'a réussi à se connecter avec Dembélé comme l'Allemand et au Barça, il y a de plus en plus de doutes sur le fait d’y arriver. » De là à imaginer un transfert d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain...