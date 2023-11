PSG ‍: Un front anti-Mbappé secoue le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un courant traverse le Real Madrid ces dernières semaines, et il est contraire à Kylian Mbappé. L'attaquant vedette du PSG, qui sera libre en fin de saison, ne serait plus la recrue rêvée de tous les dirigeants.

Le Real Madrid rêve d’une signature d’ampleur pour la saison dernière. Le fait d’avoir réussi à investir sur Jude Bellingham l’été dernier avec le succès médiatique et sportif que connait l’international anglais donne clairement envie aux dirigeants espagnols de frapper fort en 2024. Dans ce cadre, Florentino Pérez vient d’avoir le feu vert de ses socios pour demander un nouveau prêt bancaire de taille, à hauteur de 370 millions d’euros, qui servira principalement à payer les surcoûts des finitions du nouveau Santiago Bernabeu. Mais forcément, avec une enveloppe bien épaisse, cela donne aussi à rêver aux supporters madrilènes, qui se voient bien s’offrir un attaquant de classe mondiale l’été prochain.

Haaland ou Mbappé, le Real est partagé

Mais lequel ? Il y a un vrai débat dans la capitale espagnole pour savoir si Kylian Mbappé est réellement la top priorité de la Maison Blanche, malgré son avenir annoncé au Real depuis des années, et le fait qu’il soit libre de tout contrat en fin de saison, et donc gratuit. En effet, la piste menant à Erling Haaland, qui correspond plus au profil que recherche le club madrilène, a ses adeptes chez les socios. L’idée de faire venir le Français et le Norvégien semble désormais bien peu probable, tant la masse salariale exploserait. Alors, il reste à faire un choix.

Et celui-ci n’est pas si évident que cela. En effet, le journal Sport annonce qu’il y a deux courants au sein du comité directeur du Real Madrid, avec des soutiens favorables à la venue de Mbappé, et d’autres à celle de Haaland. Une hésitation qui n’avait pas lieu d’être il y a quelques années, quand le champion du monde 2018 était le doux rêve de l’ensemble du club espagnol. Le fait que Mbappé ait snobé la Casa Blanca ces dernières années en a agacé plus d’un, au point de voir littéralement des membres du club être « anti-Mbappé » selon le média espagnol. Ces derniers ne seraient pas en majorité, mais ils s’appuieraient aussi sur le fait que le joueur du PSG adore évoluer sur l’aile gauche, où Vinicius Junior se plait tant, alors que le Brésilien vient de prolonger sur la durée. Sur le plan tactique, Haaland a donc ses arguments pour ses défenseurs, qui estiment qu’il manque un véritable avant-centre finisseur, et pas forcément une star qui veut toucher beaucoup le ballon.

Florentino Pérez va-t-il se mettre à douter ?

Un débat donc sur le plan tactique, financier tant Mbappé semble gourmand malgré son aspect gratuit, mais aussi une claire envie de revanche de la part de certains dirigeants madrilènes. En plus de cela, au niveau marketing, les discussions qui ont déjà eu lieu avec le clan Mbappé démontre une farouche envie de ce dernier de tout contrôler, notamment au niveau du droit à l’image. Un dossier sur lequel Florentino Pérez n’a jamais voulu céder. De quoi faire basculer le président du Real Madrid dans le camp des pro-Haaland ?