PSG : Un exploit légendaire en L1, Bitton y croit très fort !

Dans : PSG, Ligue 1.

Très critiqué pour ses échecs européens, le Paris Saint-Germain a adapté son discours cette saison.

A en croire le club de la capitale, la Ligue des Champions n’est plus une obsession. Seulement voilà, personne ne croit à cette version. C’est pourquoi le PSG n’a pas été épargné après sa défaite à Liverpool (3-2) la semaine dernière, mettant son sans-faute en Ligue 1 au second plan. C’est d’ailleurs ce qui agace notre confrère Stéphane Bitton, persuadé que le champion de France peut faire taire les critiques sur la scène nationale.

« La Ligue des Champions nous a obsédés et elle nous a fait oublier que le PSG réalisait un parcours parfait avec six victoires en six matchs, a souligné le journaliste de France Bleu Paris. Les grincheux diront que le PSG ne s’est pas frotté aux gros : Lyon, Monaco et Marseille. Ce n’est pas faux. Mais je rappelle que le PSG réussit plutôt bien face aux grosses équipes. »

Le seul ennemi de Paris

« Il ne faut surtout pas minimiser la performance des Parisiens et celle de leur entraîneur, qui réalisent un sans-faute, a-t-il poursuivi. Le plus grand ennemi du PSG en France, c’est le PSG. S’il reste sérieux, il peut finir la saison invaincu. Cela aurait de la gueule. » Reste à savoir si Thomas Tuchel saura garder ses hommes impliqués à 100 % pendant toute la saison.