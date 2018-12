PSG : Il ne joue jamais mais Paris est presque content de l'avoir

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est le cas dans tous les grands clubs au mois de janvier, les joueurs à faible temps de jeu regardent s’ils peuvent avoir mieux ailleurs.

Le problème avec le Paris Saint-Germain, c’est qu’au niveau du salaire, il sera impossible de tenir le cap pour des éléments recrutés à prix d’or, et désormais totalement inutiles sportivement. C’est le cas de Jesé Rodriguez, qui rêve toujours de trouver un point de chute en Espagne pour rebondir. La situation est différente avec Lassana Diarra. Très bien intégré dans le vestiaire, le milieu de terrain international a presque le rôle de mascotte, puisqu’il vit au cœur du groupe, prodigue son expérience, mais ne joue plus une seule minute depuis des mois.

Le PSG aimerait tout de même qu’il trouve un nouveau point de chute, mais ce sera quasiment impossible vu qu’il ne veut pas faire une croix sur les 300.000 euros déboursés par Paris pour le payer chaque mois. Un accord à l’amiable est toujours possible, mais la marge de manœuvre d’Antero Henrique est quasiment inexistante, puisque Lassana Diarra se sent bien à Paris et n’est pas plus dérangé que cela par cette situation. Alors que la rumeur de sa fin de carrière enfle, celui qui est passé par Arsenal, Chelsea, le Real Madrid ou Marseille « ne dérange personne au club, et c’est même le contraire tant il est apprécié dans le vestiaire, avec Mbappé en tête », annonce ainsi Le Parisien, pour qui dans ces conditions et malgré l’intérêt de Monaco, la situation a tout de même de grandes chances de ne pas bouger jusqu’à la fin de contrat de l’international français.