PSG : Un escroc a frappé, un transfert argentin peut tout régler

Dans : PSG.

Lors du prochain marché des transferts, le Paris Saint-Germain ne lancera pas les grandes manoeuvres. Malgré tout, Leonardo espère bien faire quelques ajustements dans l'effectif de Thomas Tuchel.

Outre le dossier du latéral droit, où l’avenir de Thomas Meunier devra être tranché, le directeur sportif du club de la capitale envisage de recruter un milieu supplémentaire. Un élément plus défensif, susceptible « d'apporter un peu de taille dans l'entrejeu parisien » selon RMC. Alors que la piste menant à Emre Can (Juventus) est toujours d’actualité, une autre rumeur circule ces dernières heures. D'après TyC Sports, le PSG s’intéresse effectivement à Nicolas Capaldo (1m77). Lancé en équipe première de Boca Juniors en février dernier, le milieu de 21 ans est aujourd’hui un titulaire aux côtés de Daniele De Rossi. Capable d’évoluer devant la défense ou en relayeur, l’international argentin U23 est sous contrat jusqu’en 2021 et dispose d’une clause libératoire de 15 millions d’euros.

Si le PSG n’est pas encore prêt à passer à l’action, Paris voudrait s’offrir une « priorité sur un hypothétique transfert ». Un pré-accord qui ferait les affaires de Boca et du PSG, actuellement devant les tribunaux dans le cadre du transfert de Leandro Paredes. Après l’arrivée de l’Argentin à Paris en janvier 2018, le PSG devait verser 1,3 ME d’indemnités de formations en trois fois au club argentin. Si la formation francilienne a bien réalisé le premier versement de 519 750 €, cette somme a finalement été détournée sur un compte en banque au Mexique, à cause d’un pirate informatique. En attendant la décision de justice, les deux clubs pourraient donc trouver un terrain d’entente via ce dossier Capaldo. Un échange de bons procédés en sorte.